Möglicher Unfallhergang

Der Unfallhergang soll ungefähr so verlaufen sein:





Die jungen Erwachsenen fuhren nach dem Feiern im „Hexenkessel“ mit einem Shuttlebus von St. Johann nach Oberluttach. Dort ließ sie der Busfahrer bei der Bushaltestelle in der Nähe des Posthotels Luttach aussteigen.An dieser Bushaltestelle gibt es eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km/h. Außerdem war die Stelle beleuchtet und es gibt einen Zebrastreifen, um die Straße zu überqueren.Die Unterkunft der jungen Leute, „Bruggerhof“, lag nur etwa 100 Meter von der Bushaltestelle entfernt. Sie wollten höchstwahrscheinlich die Straße überqueren, um über die Brücke der Ahr zu ihrer Unterkunft zu gelangen. Auf der Höhe des Hotels Tiroler Adler, etwa 50 Meter vor der Unterkunft, kam es dann aber zum folgenschweren Unglück.Noch bevor die jungen Leute auf der Höhe des Hotels Tiroler Adler die Brücke überqueren wollten, raste der 27-jährige alkoholisierte Autofahrer aus Kiens in die Gruppe.Der Fahrer war ersten Angaben zufolge viel zu schnell unterwegs und hatte einen Mindestgehalt von 1,97 g/l Alkohol im Blut. Wie ein Augenzeuge gegenüber STOL betont , seien die jungen Opfer teils meterweit durch die Luft geschleudert worden und dann leblos auf dem Asphalt liegen geblieben.Den Einsatzkräften bot sich beim Eintreffen am Unfallort ein furchtbarer Anblick. „Wie auf einem Schlachtfeld“ sagte einer der Feuerwehrleute.Die Bozner Staatsanwaltschaft will den Unfalllenker sobald als möglich einvernehmen. Der Fahrer, der unter Alkoholeinfluss in die Menschengruppe raste, befindet sich zurzeit in der Psychiatrie.Die Leichen der 6 Todesopfer sollen voraussichtlich am heutigen Montag freigegeben werden.

jot