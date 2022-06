Der Vater klagt an: „Martina ist ein Monster. Sie hat Elena nicht verdient“

In ihrer Zelle ist die Mutter in ständiger Überwachung. Mehrmals wurde sie zur psychologischen Kontrolle auf die Krankenstation gebracht. Ihr Zustand soll aber stabil sein.Der Termin für die Haftüberprüfung ist für den heutigen Freitag angesetzt. Die Verteidigung lässt offen, ob ihre Mandantin vom Recht zu schweigen Gebrauch machen wird. Über Motiv und Tatwaffe hatte die geständige Mutter bisher nichts ausgesagt. Die Autopsie am Leichnam der getöteten 5-jährigen Elena und die Untersuchungen, die die Carabinieri im Haus durchführen werden, sollen diese Frage zumindest teilweise klären.Die kleine Elena Del Pozzo aus Masalucia, einer Gemeinde in Catania, galt seit Montag als vermisst. Ihre Mutter, die 23-jährige Martina Patti, meldete bei den Carabinieri eine Entführung. Demnach hätten 3 vermummte Männer das Mädchen, das im Juli 5 Jahre alt geworden wäre, und ihre Mutter auf einer Straße in der benachbarten Gemeinde Tremestieri Etneo angehalten und das Kind entführt. Am Dienstag im Verhör gestand die Mutter schließlich den Carabinieri und der Staatsanwaltschaft, dass sie das Mädchen getötet habe. Die Entführung sei nur ein Vorwand gewesen, um den Mord zu vertuschen.Die Carabinieri haben die Aufzeichnungen der Überwachungskameras im Kindergarten veröffentlicht. Zu sehen ist ein fröhliches Mädchen, das sich von der Kindergärtnerin verabschiedet. Wenige Stunden später war Elena tot.