Der Verdacht: Werden Wetterkarten alarmistisch rot eingefärbt? Der Verdacht: Werden Wetterkarten alarmistisch rot eingefärbt?

In Mitteleuropa war der Juni ungewöhnlich heiß, die Temperaturen bleiben weiterhin über 30 Grad Celsius. Die Hitze bedeutet auch flächendeckend rote Wetterkarten. Immer wieder taucht in sozialen Netzwerken eine Behauptung auf, die durch Vergleiche mit älteren Wetterkarten belegt werden soll: Früher seien diese nicht so dramatisch rot eingefärbt gewesen wie heute, heißt es dort. Stimmt das tatsächlich?