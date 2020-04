Der virtuelle Jugendkreuzweg 2020 ist Geschichte

Der Jugenddienst Bozen hat in diesem Jahr seinen üblichen Jugendkreuzweg nicht in gewohnter Form abhalten können.Die Not macht bekanntlich erfinderisch und aus diesem Grund haben sich die Jugendlichen des Jugenddienstes Bozen entschlossen, den Jugendkreuzweg auch in Zeiten von Corona stattfinden zu lassen.Hier das Ergebnis des virtuellen Jugendkreuzweges.

