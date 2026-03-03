Der international tätige Dirigent, Komponist und Referent Franz M. Herzog hatte Tipps und Tricks für chorische Stimmbildung, Einsingen im Chor, Rhythmus und Chorklang parat. Die Frage „Wie erreiche ich gemeinsam mit meinem Chor einen schönen Chorklang?“ stand beim Seminar besonders im Mittelpunkt. <BR \/><BR \/>Dass das Ziel eines „fantastischen Klangs“ oft auch nur mit Kleinigkeiten zu erreichen ist, versuchte der Referent mit seinen Ausführungen und mit praktischen Übungen anhand von konkreten Chorstücken aus verschiedenen Epochen und Stilrichtungen zu vermitteln. <BR \/><BR \/>Die Teilnehmenden bekamen so einen Einblick in die Probenarbeit eines erfahrenen Dirigenten, der bereits viele Chöre geleitet hat. Verbandsobmann Erich Deltedesco freute sich, dass ein ausgewiesener Experte wie Franz M. Herzog für die Chorleiterfortbildung gewonnen werden konnte, die ein wichtiges Standbein des Chorwesens darstellt.