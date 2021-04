Der Wind bringt die Kälte: Es wird frostig

Die höchsten Windböen wurden am Dienstag in Mühlen in Taufers mit 85 Kilometern pro Stunde sowie in Bruneck und Sterzing mit knapp 70 gemessen. Peterlin: „Im Hochgebirge ist die Temperatur bis auf minus 24 Grad gesunken, mit dem nachlassenden Wind erreicht die Kälte später auch die Täler.“Die kommenden 2 Nächte könnten „kritisch“ werden, wie Peterlin formuliert: für Frost in den Tallagen. „Auch in den Obstanlagen des Etschtals sind leichte Minusgrade möglich. In den höheren Lagen, z. B. im Oberpustertal, werden es sogar rund minus 10 Grad.“Mit dem nahenden Wochenende werden die Temperaturen in Südtirol wieder milder.

stol