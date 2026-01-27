<BR \/>„Es ist ein sehr ähnliches Szenario wie am Sonntag“, erklärt Meteorologe Dieter Peterlin. Das Tief zieht erneut von Süden heran und sorgt vor allem im Südstau für teils kräftige Niederschläge. Besonders betroffen sind das Ultental, die südlichen Landesteile sowie die Dolomiten. Die Mengen fallen zwar etwas geringer aus als zuletzt, dafür aber recht verbreitet.<h3>\r\nPendel zwischen Schnee und Regen<\/h3>Spannend – und für viele auch heikel – bleibt die Schneefallgrenze. Sie verhält sich launisch. „Sobald die Intensität zunimmt, kann der Schnee wieder weit nach unten durchgreifen“, so Peterlin. Phasenweise ist Schnee bis in tiefe Tallagen möglich, dann wieder Regen – ein ständiges Pendeln zwischen Winter und Frühling. Besonders bei kräftigeren Niederschlägen kann es kurzfristig auch im Tal weiß werden.<BR \/><BR \/>Am morgigen<b> Mittwoch<\/b> bleibt es tagsüber noch vergleichsweise ruhig. Am längsten trocken ist es im Pustertal, während von Süden her bereits dichtere Wolken aufziehen. Spätestens in der Nacht auf Donnerstag erfasst das Niederschlagsband dann das ganze Land: Regen und Schnee breiten sich flächendeckend aus.<BR \/><BR \/>Erst im Laufe des <b>Donnerstags<\/b> lassen die Niederschläge langsam nach, letzte Schauer sind aber noch möglich. Danach deutet sich eine Wetterberuhigung an: Richtung Freitag und am Wochenende soll es wieder stabiler und trockener werden.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter in Südtirol finden Sie wie immer hier auf der STOL-Wetterseite.<\/a>