Der Winter bringt perfektes Skiwetter: Kalte Nächte, Schnee und Sonne satt

Klare Nächte bringen tiefere Temperaturen

Der Winter ist da: Die Niederschläge vom Wochenende und vom Montag haben am Dienstag der Sonne Platz gemacht. „Bis gestern hat es im Tal verbreitet geregnet, über 1000 Meter sind ein paar Zentimeter Schnee gefallen“, sagt Peterlin. „Ab heute haben wir aber 3 Tage Sonnenschein.“Nur am Mittwochmorgen zeigen sich ein paar Wolken, die sich bald verziehen dürften: Dann wartet strahlendes Winterwetter. „Wunderbar zum Skifahren“, sagt Peterlin.Die Temperaturen sind deutlich gesunken: „Weil die Nächte klar sind, kann es abkühlen. In höheren Tälern registrieren wir zweistellige Minusgrade, aber auch im Raum Bozen geht das Quecksilber leicht ins Minus. Ganz so, wie es im Dezember sein soll.“Darum könnten die für Freitag vorhergesagten Niederschläge aus dem Süden auch im Tal Schnee bringen: „Es schaut derzeit aber nicht nach großen Mengen aus“, sagt Peterlin.