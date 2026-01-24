In der kommenden Nacht hat eine Front aus Süden das Land erreicht und teils leicht angezuckert, wie Landesmeteorologe Dieter Peterlin auf der Nachrichtenplattform „X“ schreibt.<BR \/><BR \/>„Für Bozen ist das der dritte leichte Schneefall des Winters, im Unterland erst der zweite“, fährt er fort. Die Höchstwerte für den heutigen Samstag liegen zwischen null und fünf Grad.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1265907_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Auch am morgigen Sonntag geht es trüb weiter: Es sei laut dem Landesmeteorologen erneut mit Schneefall zu rechnen – auch in tieferen Lagen, dort mische sich Regen dazu. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1265910_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Im Laufe des Sonntags breiten sich die Niederschläge schließlich auf das ganze Land aus. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 500 und 900 Metern, die Temperaturen reichen tagsüber<BR \/>von null bis fünf Grad.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1265913_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Am kommenden Montag lockert die Wolkendecke zunehmend auf und die Sonne setzt sich durch.<BR \/><BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter lesen Sie hier, auf der STOL-Wetterseite.<\/a>