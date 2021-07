Der Wolf hat in Sirmian wieder zugeschlagen

Einige Zeit war es ruhig geworden: Kaum Meldungen von Nutztierrissen durch den Wolf im Gebiet oberhalb von Nals waren an die Öffentlichkeit gedrungen. Am Wochenende hat das Raubtier aber wieder zugeschlagen und einige Ziegen in der Fraktion Sirmian gerissen.