In Villnöß, wo die Villnösser Brillenschafe weiden, gab es im heurigen Sommer bereits zahlreiche Risse durch Wolf und Goldschakal zu beklagen – trotz Herdenschutzzaun auf der Alm und Schutzzäunen im Tal.Erst am Samstag wurden auf der Kofelwiese in Villnöß wieder 2 tote Brillenschafe entdeckt.

mf