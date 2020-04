Derzeit 18 Coronavirus-Intensivpatienten in Südtirol

Bisher wurden insgesamt 31.381 Abstriche untersucht, die 15.089 Personen betrafen.205 mit dem neuartigen Coronavirus infizierte Personen werden zurzeit in den regulären Abteilungen der sieben Krankenhäuser des Südtiroler Sanitätsbetriebes sowie in den vertragsgebundenen Kliniken und der Einrichtung in Gossensaß versorgt. Die 65 Personen, die als Verdachtsfälle gelten, in den Einrichtungen des Südtiroler Sanitätsbetriebes betreut.Die Zahl der Covid-19-Patienten in den Südtiroler Krankenhäusern, die eine intensivmedizinische Behandlung benötigen, liegt nun bei 18. Zum Vergleich: Noch am Freitag gab es 25 Intensiv-Patienten in Südtirols Krankenhäusern.Weitere Südtiroler Intensivpatienten werden in Krankenhäusern in Österreich und Deutschland behandelt.154 mit dem neuartigen Coronavirus infizierte Personen sind bisher in den Südtiroler Krankenhäusern gestorben. Die Südtiroler Seniorenwohnheime melden 95 Todesfälle. Damit steigt die Gesamtzahl der Todesfälle auf 249.In amtlich verordneter Quarantäne oder Isolation befinden sich 2756 Bürger. 6291 Personen wurden bereits von dieser Auflage befreit. Insgesamt waren und sind bisher 9047 Personen in amtlich verordneter Quarantäne oder Isolation.228 Mitarbeiter des Südtiroler Sanitätsbetriebes haben sich mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt. 12 Basisärzte und 2 Basiskinderärzte haben sich ebenfalls infiziert.Als geheilt gelten in Südtirol 604 Personen. Dazu kommen 236 Personen, die ein unklares Testergebnis hatten und in der Folge zweimal negativ getestet wurden. Insgesamt wären dies 840 Personen (+45 gegenüber dem Vortag).Untersuchte Abstriche Sonntag (19. April): 1020Positiv getestete neue Personen: 15Gesamtzahl der untersuchten Abstriche: 31.381Gesamtzahl der getesteten Personen: 15.089Gesamtzahl mit neuartigem Coronavirus infizierte Personen: 2395Auf Normalstationen, in vertragsgebundenen Privatkliniken und in Gossensaß untergebrachte Covid-19-Patienten: 205Covid-19-Patienten in Intensivbetreuung: 18Südtiroler Covid-19 Patienten in Intensivbetreuung Ausland: 3Als Verdachtsfälle Aufgenommene: 65Todesfälle in den Krankenhäusern des Sanitätsbetriebes: 154Todesfälle in den Seniorenwohnheimen: 95Gesamtzahl der Todefälle : 249Personen betroffen von verordneter Quarantäne/häuslicher Isolation: 9047Personen in Quarantäne/häuslicher Isolation: 2756Personen, die Quarantäne/häusliche Isolation beendet haben: 6291Geheilte Personen: 604 (+45 gegenüber dem Vortag); zusätzlich 236 Personen, die ein unklares Testergebnis hatten und in der Folge zweimal negativ getestet wurden.Ingesamt: 840 (+45) gegenüber dem Vortag).Positiv getestete Mitarbeiter des Sanitätsbetriebes: 228Positiv getestete Basis- und Kinderbasisärzte: 14

stol/lpa