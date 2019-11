Designerdrogen um 100 Millionen Euro beschlagnahmt

Wie das Innenministerium am Freitag mitteilte, stießen die Ermittler in einem Geheimlabor in der Region Tosno östlich von St. Petersburg auf mehr als 2 Tonnen der Droge Alpha-PVP.





Zudem seien 5,8 Tonnen der gefährlichen Droge im halb fertigen Zustand sichergestellt worden. Nach Angaben des Ministeriums wurden bei der Durchsuchung zudem 3 Verdächtige festgenommen. Die Polizei beschlagnahmte in dem Labor auch die für die chemische Drogenherstellung benötigten Instrumente. Überdies seien 2 Lastwagen und ein Gabelstapler sichergestellt worden.Die auch als „Flakka“ oder „Badesalz“ bekannte Designerdroge Alpha-PVP führt zu Halluzinationen, Bluthochdruck und Herzflimmern. Das Rauschmittel wird vor allem über das sogenannte Darknet verkauft. Das russische Innenministerium plant auch vor diesem Hintergrund für kommendes Jahr die Gründung einer Spezialeinheit zum Kampf gegen den Onlinevertrieb von Drogen.Erst kürzlich hatte der russische Geheimdienst FSB ein Online-Drogennetz aufgedeckt und Drogen im Wert von 650 Millionen Rubel (9 Millionen Euro) sichergestellt. Laut dem Innenministerium konsumierten im Jahr 2017 etwa 2 Millionen Russen illegale Rauschmittel.

apa/afp