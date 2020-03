Desinfektion der Gondeln: „Wir halten uns an die gesetzlichen Auflagen“

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Seit dem 1. März werden aufgrund der gesetzlichen Auflagen zur Eindämmung des Coronavirus die Gondeln ein Mal täglich desinfiziert, erklärt er gegenüber STOL.Dafür beauftragt sind spezialisierte Firmen, die die Oberflächen der Gondeln gründlich bearbeiten. Je nach dem, welche Bezüge die Sitze in den Gondeln haben, ob Leder, Stoff oder anderes Material, werden unterschiedliche Mittel eingesetzt, weiß der Geschäftsführer.Im Notfalldekret von Mittwochabend wurde diese Bestimmungen für Skigebiete und Liftbetreiber noch einmal unterstrichen. „Auch wenn ich persönlich diese Maßnahme für übertrieben halte, halten wir uns natürlich an die gesetzlichen Auflagen und kommen diesen nach“, so Mazolana.Angesprochen auf die Gäste-Situation im Skigebiet, findet Mazolana klare Worte : „Ein kompletter Einbruch! Es sind zwischen 60 und 80 Prozent weniger Leute da.“

