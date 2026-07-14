Wenn in Stern morgens die ersten Sonnenstrahlen über die Bergspitzen wandern und das Dorf langsam erwacht, ist der Tag für Desiree Dapoz längst im Gange. Früher machte sie den sprichwörtlichen „frühen Vogel“, um rechtzeitig auf die Baustelle zu kommen. Heute holt sie ihr vier Monate alter Sohn Lyas aus dem Bett. <BR \/><BR \/>Der Kleine will gefüttert und gewickelt werden. Eine neue Ausbildung, die Arbeit im Handwerksbetrieb ihrer Familie und das Muttersein – das alles verbindet die junge Frau mit einer Entschlossenheit, die man spürt, sobald sie aus ihrem Leben erzählt.<BR \/><BR \/><i>Das Porträt von Desiree Dapoz lesen Sie in der aktuellen Ausgabe der „Südtiroler Frau“.<\/i><BR \/><BR \/><b>Weitere Themen im Hef<\/b>t: Eppan: Die Stadt auf dem Lande; Stifterin Adelheid von Eppan; die Kraft der Schafgarbe; Strandtaschen – perfekt für jeden Anlass; Sommergrippe: Wenn der Hals kratzt und die Nase läuft.