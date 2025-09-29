Despar macht Kunden und lokale Gemeinschaften erneut auf den Wert von Lebensmitteln und die Notwendigkeit aufmerksam, Verschwendung zu vermeiden. Mit einer speziellen In-Store-Sensibilisierungskampagne zum Internationalen Tag zur Bewusstseinsbildung über Lebensmittelverluste und -verschwendung am 29. September begleiten Plakate, Visuals und Informationsmaterial den gesamten Einkaufsweg, heißt es in einer Aussendung des Unternehmens.<BR \/><BR \/><BR \/>Den Kampf gegen Lebensmittelverschwendung führt Despar in Trentino-Südtirol seit vielen Jahren konsequent und mit Nachdruck. Allein 2024 konnten in den direkt geführten Geschäften der Region über 155 Tonnen überschüssige Lebensmittel gerettet und an die Stiftung Banco Alimentare Trentino-Südtirol \/ Landestafel ODV gespendet werden. Daraus entstanden knapp 350.000 Mahlzeiten, die an besonders bedürftige Menschen gespendet wurden.<BR \/><BR \/>Diese wichtige Tätigkeit der Rückgewinnung und Weitergabe von Lebensmitteln ist dank der langjährigen Zusammenarbeit mit der Stiftung Banco Alimentare \/ Landestafel ODV möglich – auch in den anderen Standortregionen von Despar. Dadurch konnte Despar ein stabiles Netzwerk mit über 40 Vereinen und karitativen Organisationen in der Region aufbauen<h3>\r\n150 Tonnen Abfälle eingespart<\/h3>Die Wirkung dieser Initiative geht weit über die soziale Dimension hinaus: 2024 konnten in Trentino-Südtirol durch die Rückgewinnung von Überschüssen über 150 Tonnen Abfälle, rund 340 Müllcontainer, vermieden werden. Zudem konnten fast 550 Tonnen CO₂-Emissionen sowie über 325.000 Kubikmeter Wasser eingespart werden, die für die Produktion der zurückgewonnenen Lebensmittel verwendet worden waren.<BR \/><BR \/>Zu diesem Engagement kommt eine weitere Initiative hinzu, die bereits beim Einkauf im Markt ansetzt: Despar bietet Produkte mit nahendem Mindesthaltbarkeitsdatum mit 50% Rabatt an. Diese Artikel sind mit einem speziellen Aufkleber gekennzeichnet und dadurch im Regal sofort erkennbar.<BR \/><BR \/>„Für uns begann die Zusammenarbeit mit Despar im Jahr 2005, in den Anfängen des Siticibo-Programms“ – erklärt Luca Merlino, Präsident des Vereins Banco Alimentare del Trentino Alto Adige Landestafel ODV – „Diese Zusammenarbeit stellt noch heute einen grundlegenden Pfeiler bei der Verfolgung unserer Mission dar. Wir stellen den Vereinen die Mittel zur Verfügung, um Menschen zu begegnen und zu unterstützen, die es sich nicht leisten können, täglich Essen auf den Tisch zu bringen.“<h3>\r\nInternationaler Tag gegen Lebensmittelverschwendung <\/h3>„Lebensmittelverschwendung zu bekämpfen bedeutet, die Ressourcen in unserer Region zu schonen, Menschen in Not zu helfen und ein nachhaltigeres Ernährungssystem zu unterstützen“, erklärt Robert Hillebrand, Regionaldirektor von Despar für Trentino-Südtirol. „In Trentino-Südtirol setzen wir dieses Ziel mit konkreten Maßnahmen um – jeden Tag. In unseren Märkten und durch die Zusammenarbeit mit lokalen Vereinen fördern wir eine bewusste und respektvollere Esskultur.“<BR \/><BR \/>„Zum Internationalen Tag gegen Lebensmittelverschwendung möchten wir unser Engagement in der Region erneut bekräftigen. Jedes Lebensmittel ist kostbar, und jede noch so kleine Geste trägt zu einer gerechteren und nachhaltigeren Zukunft bei“, so Hillebrand weiter.