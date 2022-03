Destillata 2022: Ein Südtiroler brennt den besten Schnaps Italiens

Die Schnapsfläschchen der Schnapsbrennerei „Volgger Genuss“. - Foto: © Manfred Volgger

Manfred Volgger in seiner hauseigenen Schnapsbrennerei. - Foto: © Manfred Volgger

Bei der internationalen Edelbrand-Meisterschaft der „Destillata“ versammeln sich die Crème de la Crème der leidenschaftlichen Schnapsbrenner im Spielkasino Baden-Baden in Deutschland. Dort werden zahlreiche Auszeichnungen an die Schnapshersteller vergeben.Die Leidenschaft am Schnapsbrennen hat auch der Ridnauner Manfred Volgger. In seiner hauseigenen Brennerei dem „Gratzenhaus“ in Ridnaun verwandelt der Schnapsexperte verschiedene Früchte in einzigartige Schnäpse wie beispielsweise Apfelbrand Gala, Apfel-Meisterwurzbrand, Birnenbrand, Erdbeerbrand, Pflaumenbrand und Vogelbeerbrand. Zur Spezialität des Hauses zählt die Bergkräuter Spirituose.Genuss wird im Hause Volgger seit jeher großgeschrieben, denn die Brennerei befindet sich nur einige Meter entfernt vom Hotel der Familie Volgger, dem „Erlebnishotel Gassenhof“, wo Gäste kulinarisch verwöhnt werden.Auch interessant zu wissen: Die Brennerei, die nur wenige Meter vom Hotel entfernt ist, ist die nördlichste in Südtirol und somit auch in ganz Italien. Nun wurde sie bei der „Destillata 2022“ mit dem „Nationensieger des Landes“ ausgezeichnet.Manfred Volgger gewährt gerne Einblick in den Herstellungsprozess seiner Schnäpse, deshalb führt der Schnapskenner Interessierte auf Anfrage sogar höchstpersönlich durch seine Brennerei. Nebenbei kann dort auch der ein oder andere Schnaps verkostet werden.