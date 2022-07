Deutlich mehr Todesopfer befürchtet – 20 Vermisste – Drohnen im Einsatz

<BU>Auch Südtiroler Einsatzkräfte sind vor Ort. Im Bild der Sarner Bergretter Karl Nussbaumer und Suchhünding Kaya auf der Marmolata am gestrigen Sonntag. </BU>

Die Abbruchstelle am Gletscher ist riesig. - Foto: © ANSA / ANSA/SOCCORSO ALPINO

Der Südtiroler Notarzthubschrauber Pelikan beim Einsatz an der Marmolata.

Die Feuerwehr hat die ganze Nacht über die Eisbruchstelle auf der Marmolata mit Drohnen überwacht, und auch die Drohnen der Bergrettung sind wieder im Einsatz.In der Zwischenzeit sind 2 Gruppen von Angehörigen von Opfern und Vermissten in Canazei eingetroffen, deren Zahl zugenommen hat: Es sind jetzt mindestens 20 Vermisste. Den Rettern hat sich vor Ort ein „unglaubliches Bild“ geboten, heißt es von den Einsatzkräften. „Überall lagen Eisblöcke und riesige Steine.“ Die Nachrichtenagentur Ansa zitierte Ermittler, wonach sich an dem Berg ein „unvorstellbares Blutbad“ abgespielt habe.Die Opfer befinden sich alle im Eisstadion in Canazei, wo die Leichenkammer eingerichtet wurde und wo die Angehörigen mit dem schmerzhaften Ritual der Identifizierung der Leichen beginnen werden.Derzeit gibt es 6 bestätigte Opfer: 3 Italiener, ein Tschechoslowake sowie ein Mann und eine Frau, die noch nicht identifiziert werden konnten, aber die Zahl der Opfer wird wahrscheinlich noch steigen.Die Wetterbedingungen werden für den Einsatz vor Ort entscheidend sein: Niedrige Temperaturen sind unerlässlich, um ein Mindestmaß an Sicherheit für die Einsätze zu gewährleisten, da es immer noch eine große Menge an absturzgefährdetem Eis auf dem Berg gibt.Die geborgenen Leichen sind nach dem Gletscherbruch mit Eis, Steinen und Geröll zerstückelt, daher sei es schwierig, die genaue Zahl der Todesopfer zu erkennen. Aus diesem Grund sind am Montag DNA-Tests vorgesehen: Die genetischen Daten werden mit denen von Familienmitgliedern und Verwandten abgeglichen.Kontrollen auf den Straßen des Fedaia-Passes und auf den Parkplätzen rund um den Fedaia-See, von wo aus die Wanderwege zur Marmolata beginnen, ergaben, dass bei 16 Fahrzeugen die Besitzer noch nicht erreicht werden konnten. Somit versuchen die Carabinieri und die Rettungskräfte, die vermissten Bergsteiger zu identifizieren, indem sie die Nummernschilder mit den Buchungen der Unterkünfte in der Gegend abgleichen.„Im Moment wissen wir nicht, ob die Autos den 6 Toten oder den Vermissten gehören. Das werden wir heute anhand der Berichte erfahren, die uns erreichen werden“, erklärte der Trentiner Landeshauptmann Maurizio Fugatti. Auch auf der Seite des Berges in der Provinz Belluno werden Kontrollen durchgeführt, da möglicherweise auch von diesem Hang Personen aufgestiegen sind. „Wir haben wenig Hoffnung, die Vermisste lebend zu finden“, gab der Leiter des Trentiner Zivilschutzes, Raffaele De Col, zu.Die Such- und Bergungsarbeiten an der Marmolata waren am Sonntagabend unterbrochen worden, weil die Gefahr bestand, dass weitere Eisblöcke abgehen könnten. Das gesamte Gebiet rund um den Gletscher wurde für die Öffentlichkeit gesperrt. Die Suche nach den Vermissten wurde mit Drohnen fortgesetzt. Ministerpräsident Mario Draghi drückte den Opfern und Hinterbliebenen sein Beileid aus und ließ sich über die Rettungsmaßnahmen und die Ermittlungen auf dem Laufenden halten.Die vom Marmolata-Gletscher abgelöste Masse stürzte mindestens 500 Meter mit einer Geschwindigkeit von 300 Kilometern pro Stunde auf 2 Seilschaften von Bergsteigern, berichteten die Experten der Alpinen Rettung. Die abgelöste Masse erstreckt sich über eine 2 Kilometer lange Front auf einer Höhe von etwa 2800 Metern.Die hohen Temperaturen der vergangenen Wochen könnten für das Unglück verantwortlich sein, vermuten Experten. Am Samstag war auf der Marmolata ein Temperaturrekord von zehn Grad am Gipfel gemessen worden, die Durchschnittstemperatur der vergangenen Jahre lag etwa bei sieben. Der Marmolata-Gletscher ist der größte in den Dolomiten und befindet sich auf der Nordseite der Marmolatagruppe. Diese liegt in den Provinzen Trient und Belluno.