Die Dolomiti Sportclinic mit Hauptsitz in St. Ulrich in Gröden ist auf die Behandlung von Patienten mit Verletzungen des Bewegungsapparates und deren Folgeschäden in der Region spezialisiert und betreibt, neben der Klinik, zwei ambulante Standorte in Bozen und Meran. Darüber hinaus besteht eine vertrauensvolle Partnerschaft mit der Gruppe MDM, die weitere ambulante Standorte der Region betreibt. <BR \/><BR \/>Das medizinische Angebot der Klinik umfasst sowohl ambulante als auch stationäre Operationen sowie konservative Behandlungen und wird von einem umfassenden Angebot im Bereich radiologische Diagnostik komplettiert.<BR \/><BR \/>Gegründet wurde die Sportclinic 2010 von Dr. Arnold Gurndin, der gleichzeitig Sanitätdirektor der Klinik ist. Sie beschäftigt aktuell über 100 Mitarbeiter und verfügt über zwei OP-Säle sowie zwei Bettenstationen mit insgesamt 23 Betten. Pro Jahr werden rund 1.500 Operationen sowie mehr als 10.000 ambulante Behandlungen durchgeführt. <BR \/><BR \/>Die Beteiligung der ATOS-Gruppe „knüpft an eine bereits seit Jahren bestehende fachliche Verbindung an“: Der ärztliche Leiter der ATOS Klinik München und Schulterspezialist Prof. Dr. Mark Tauber ist seit 2014 ebenfalls an der Dolomiti Sportclinic tätig. <BR \/><BR \/>Martin von Hummel, CEO der ATOS Gruppe, betont auf der Webseite: „Mit diesem Erwerb setzen wir unseren Wachstumskurs konsequent fort und legen den Grundstein für den Ausbau der ATOS Gruppe in Italien.“ Die Nähe zu Südtirol bestehe dabei nicht nur geografisch. Sie zeige sich auch im gemeinsamen Verständnis von Medizin: hochspezialisiert, patientenorientiert und mit klarem Fokus darauf, Menschen zurück in ein aktives Leben zu begleiten.<BR \/><BR \/>Dr. Arnold Gurndin ergänzt: „Mit ATOS gewinnen wir einen Partner, der unseren Qualitätsanspruch teilt und gleichzeitig neue Perspektiven für die Weiterentwicklung der Klinik eröffnet.“<BR \/><BR \/><BR \/>Die ATOS Gruppe zählt mit 13 Kliniken, mehr als 20 ambulanten Standorten und der Holding-Gesellschaft in München zu den führenden Unternehmen in der orthopädischen Spitzenmedizin. Der Verbund steht für hochspezialisierte Medizin, moderne Behandlungsmethoden und patientenorientierte Versorgung. Die erste ATOS Klinik wurde 1991 in Heidelberg gegründet.