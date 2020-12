Deutsche Schule: 86 Neuinfektionen in der vergangenen Woche

Seit 30. November erfolgt auch an den Mittelschulen der Unterricht wieder in Anwesenheit. Das Landespresseamt nimmt daher die wöchentliche Veröffentlichung der erhobenen Daten der Deutschen Bildungsdirektion über die Neuinfektionen an den deutschsprachigen Bildungseinrichtungen wieder auf, zumal die Daten aus Kindergärten, Grundschulen und Mittelschulen einen großen Teil des Schulspektrums abdecken und somit Aussagekraft haben.Nicht vollständig dürften die Daten aus den Ober- und Berufsschulen sein, wo weiterhin Fernunterricht stattfindet und Schüler eine Ansteckung nicht verpflichtend mitteilen müssen.Die jüngsten Daten über die Neuansteckungen betreffen den Zeitraum vom 30. November bis zum 6. Dezember 2020 und sind am heutigen Mittwoch von der Deutsche Bildungsdirektion bekanntgegeben worden. Demnach beläuft sich die Gesamtzahl der Coronavirus-Neuinfektionen an den deutschsprachigen Kindergärten und Schulen in der vergangenen Woche auf 86.Neu verhängt wurden 468 Quarantänen. Wie in der Vergangenheit schließen die Zahlen die gesamte Kindergarten- und Schulgemeinschaft, also Kinder und Jugendliche, pädagogische Fachkräfte, Lehrpersonen und das nicht unterrichtende Personal ein.An den Kindergärten sind in der vergangenen Woche 20 neue Infektionsfälle festgestellt worden, 9 davon betreffen pädagogische Fachkräfte, 4 das nicht unterrichtende Personal, 7 Kindergartenkinder.An den Grundschulen mit deutscher Unterrichtssprache gab es 19 neue Infektionsfälle, 6 unter dem Lehrpersonal und 13 unter den Schulkindern. Von den Mittelschulen wurden 19 Neuinfektionen gemeldet: betroffen sind 3 Lehrpersonen, 2 nicht unterrichtende Personen und 14 Jugendliche. Von den Oberschulen wurden 12 Neuansteckungen gemeldet (3 Lehrpersonen, eine nicht unterrichtende Person und 8 Schüler) und an den Berufsschulen 16 (eine Lehrperson und 15 Schüler).Im Zusammenhang mit neuen Infektionsfällen mussten an den Kindergärten 261, an den Grundschulen 88, an den Mittelschulen 64, an den Oberschulen 15 und an den Berufsschulen 40 Quarantänen neu verhängt werden.

lpa