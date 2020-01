Deutsche stürzt in Nordtirol aus Sessellift

Zu einem tragischen Zwischenfall ist es am Freitag im Nordtiroler Skigebiet von Kappl nahe Landeck gekommen. Eine deutsche Skifahrerin stürzte aus mehr als 8 Metern Höhe aus dem Sessellift in die Tiefe. Die Frau zog sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades zu. Sie wurde mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus nach Zams geflogen.