Eine Nacht allein im Wald bei Temperaturen von minus 11 Grad: 105 Einsatzkräfte, 4 Suchhunde und 2 Drohnen suchten in Wolkenstein in der Nacht von Montag auf Dienstag die ganze Nacht über nach der vermissten deutschen Touristin Sabine Rockel. Dass sie am Morgen lebend und nahezu unbeschadet aufgefunden wurde, grenzt laut Einsatzleitung an ein Wunder <b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/groeden-64-jaehrige-touristin-ueberlebt-eiskalte-nacht-im-wald-ein-wunder" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(Hier lesen Sie mehr dazu).<\/a><\/b><h3>\r\nSuchaktion seit gestern Abend<\/h3>Nun wird die 64-Jährige erneut vermisst: Sabine Rockel hält sich derzeit gemeinsam mit Freunden in einem Unterkunftsbetrieb in Wolkenstein in Gröden, nahe St. Christina, auf. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1268220_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Nach aktuellem Kenntnisstand führt sie ein Mobiltelefon mit sich, dieses ist jedoch derzeit ausgeschaltet. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie mit hoher Wahrscheinlichkeit eine graue Jacke, eine schwarze Hose sowie eine graue Mütze. <BR \/><BR \/>Sie ist klein und schlank und trägt eine Brille. Eine erste Suchaktion wurde bereits am gestrigen Mittwoch Abend eingeleitet, blieb jedoch ohne Ergebnis. Die Suche wurde heute Vormittag fortgesetzt und ist derzeit noch im Gange. <h3>\r\nBitte um Hinweise<\/h3>Die Einsatzkräfte bitten die Bevölkerung nun dringend um Mithilfe. Wer Sabine Rockel gesehen hat, sieht oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich umgehend an die <b>Carabinieri, die Feuerwehr von Wolkenstein oder direkt an den Notruf 112<\/b> zu wenden.<BR \/><BR \/><b>Jeder Hinweis kann hilfreich und entscheidend sein.<\/b>