Deutsche und ladinische Schule: 200 Infektionen in der vergangenen Woche

An Südtirols Schulen ist die Zahl der Coronavirus-Infektionen auch in der vergangenen Woche weiter angestiegen. Infolgedessen hat auch die Zahl der verhängten Quarantänen zugenommen. Insgesamt 200 neue Corona-Fälle sind in der vergangenen Woche an den deutschen und ladinischen Bildungseinrichtungen verzeichnet worden.Die diesbezüglichen Daten haben die deutsche und die ladinische Bildungsdirektion am Montag) dem Unterrichtsministerium übermittelt. Die Zahlen, welche die beiden Bildungsdirektionen an das Unterrichtsministerium (MIUR) in Rom gesandt haben, betreffen die Woche von Montag (26. Oktober) bis Sonntag (31. Oktober) und die gesamte Kindergarten- und Schulgemeinschaft, also Kinder und Jugendliche, pädagogische Fachkräfte, Lehrpersonen und das nicht unterrichtende Personal.Demnach sind an den deutschsprachigen Kindergärten Südtirols in der vergangenen Woche fünf neue Infektionsfälle festgestellt worden. An den Grundschulen mit deutscher Unterrichtssprache gab es 26 neue Infektionsfälle, an den Mittelschulen waren es ebenfalls 26, an den Oberschulen 58 und an den Berufsschulen 14.Aufgrund dieser Infektionsfälle mussten an den Kindergärten 104, an den Grundschulen 297, an den Mittelschulen 252, an den Oberschulen 277 und an den Berufsschulen 49 Quarantänen neu verhängt werden.An den ladinischen Bildungseinrichtungen hat es in der vergangenen Woche vier neue Corona-Fälle gegeben, und zwar je 2 an einer Grund- beziehungsweise Oberschule. Zudem wurden 11 Quarantänen verhängt, je 4 an Grund- und Oberschulen, 3 an der Mittelschule.

lpa