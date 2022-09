Deutscher Gleitschirmflieger stürzt am Col Rodella in den Tod

Der Anruf an die Notrufnummer 112 ging gegen 14.15 Uhr ein. Der deutsche Pilot war nach dem Sturz bewusstlos und erlitt einen Herzstillstand.Die anwesenden Ersthelfer konnten mit der Wiederbelebung mit Hilfe des Defibrillationsgeräts beginnen, das sich an der Bergstation der Seilbahn Col Rodella befand. Das Team des Rettungshubschraubers hat anschließend die Wiederbelebungsmaßnahmen fortgesetzt, aber vergeblich.Der tödliche Vorfall von heute Nachmittag ist nur einer von 3 Flugunfällen, die sich im Gebiet um den Col Rodella ereignet haben. Am Morgen gegen 10.50 Uhr wurde die Notrufnummer 112 von einem französischen Piloten alarmiert, der den unkontrollierten Absturz eines Fluggerätes in einer Höhe von 2200 Metern beobachtet hatte. Mit dem Hubschrauber wurde der Patient in das Krankenhaus von Cavalese gebracht.Gegen 16.45 Uhr meldete ein weiterer Anruf bei 112 einen Flugunfall, der sich bei den Lawinenverbauungen ereignet hatte. Ein Hubschrauber des Aiut Alpin Dolomites stand im Einsatz.