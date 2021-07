Deutscher Hellseher will bei Suche nach Andrea Liponi in Nals helfen

Seit 13 Jahren ist der Bozner Student Andrea Liponi spurlos verschwunden. Der damals 22-Jährige wurde am 9. Juni 2008 in Obersirmian oberhalb von Nals zum letzten Mal gesehen. An diesem Wochenende startet die Vereinigung „Penelope“ eine neue Suchaktion. Auch der deutsche Hellseher Michael Schneider wurde von der Mutter des Vermissten kontaktiert. Hat er einen näheren Hinweis? + Von Martin Lercher