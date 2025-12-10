„Der Orden erkennt das erlittene Unrecht an, unterstützt die Aufarbeitung, hat bereits Therapiekosten übernommen und ruft mögliche weitere Betroffene oder Hinweisgeber dazu auf, Verdachtsfälle jederzeit an die zuständigen Stellen zu melden. Der Orden setzt sich weiterhin für die Aufarbeitung ein und arbeitet an Präventionsmaßnahmen“, lautet es in der Stellungnahme.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/innsbrucker-priester-spricht-ueber-missbrauchserfahrung-in-suedtirol" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Im ORF-Bericht schilderte Dr. Schulte-Herbrüggen sexualisierte Gewalt, die er vor rund 40 Jahren als 19-jähriger Theologiestudent im Deutschordenskonvent Lana erlebt hatte. <\/a>Der Übergriff wurde durch den 2002 verstorbenen Ordenspriester P. Theo Neuking (+ 2002) verübt. Die Meldung war 2022 über die Ombudsstelle der Diözese Bozen-Brixen an den Orden gelangt. <BR \/><BR \/>„Der Orden übernahm die Kosten einer Therapie und stand seither mit Dr. Schulte-Herbrüggen in Kontakt. Im Frühjahr 2025 fand auf seinen Wunsch hin ein persönliches Gespräch in Bozen statt, an dem auch sein Psychotherapeut sowie Diözesanbischof Dr. Ivo Muser teilnahmen“, so der Orden.<BR \/><BR \/>Der Prior des Deutschen Ordens, P. Christian Stuefer OT, betont: „Wir erkennen das Dr. Anno Schulte-Herbrüggen zugefügte Leid und Unrecht an, bedauern es zutiefst und unterstützen ihn bei der Aufarbeitung. Sexuelle Übergriffe verurteilen wir uneingeschränkt.“<h3>\r\nAufruf: Verdachtsfälle sofort melden<\/h3>Der Orden ruft dazu auf, Verdachtsfälle oder Hinweise auf Missbrauch oder sexualisierte Gewalt jederzeit zu melden. Sowohl die Ordensleitung als auch die Ombudsstelle der Diözese Bozen-Brixen stehen dafür zur Verfügung.<BR \/><BR \/>Der Deutsche Orden setzt sich weiterhin für die Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs ein und arbeitet eng mit der Ombudsstelle der Diözese zusammen. Parallel dazu werden Präventionsmaßnahmen eingeführt und weiterentwickelt. <BR \/><BR \/>Prior P. Christian Stuefer betont: „Die Wahrung der Würde, Integrität und Sicherheit der uns anvertrauten Menschen hat oberste Priorität. Wir arbeiten an Maßnahmen im Bereich der Prävention und werden diese transparent öffentlich machen.“