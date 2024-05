Deutscher Orden: P. Christian Stuefer erster Prior der neuen Provinz Österreich-Italien

P. Christian Stuefer, der als Pfarrer im Passeiertal segensreich wirkt, wurde von Hochmeister P. Frank Bayard in der Konventskapelle in Lana dann bei einer feierlichen Vesper offiziell in sein Amt als erster Prior der neuen Provinz eingeführt.Im Provinzrat der neuen Brüderprovinz Österreich-Italien sitzen aber auch P. Christoph Waldner (Stellvertreter des Priors), P. Olaf Wurm und P. Hans-Ulrich Möring. Waldner und Möring sind auch Generalräte des Gesamtordens.Ein Dank des neuen Priors ging an Althochmeister P. Arnold Wieland, der 10 Jahre lang als sozusagen letzter Prior die Geschicke der Brüderprovinz Italien (Südtirol) geleitet hat.