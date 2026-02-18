„Ich glaube, dass es wichtig ist, die Brüder, Schwestern und Familiaren zu begleiten und gemeinsam Zukunft zu gestalten, auf Grundlage dessen, was den Orden geistlich prägt, und weiterzubauen an dem, was in den letzten Jahren aber auch durch jene, die vor uns gewirkt haben, gewachsen ist“, betont der Hochmeister, dem P. Christian Blümel, der im Sarntal segensreich gewirkt hat, weiterhin als Stellvertreter zur Seite steht. <BR \/><BR \/>Und der Generalobere sagt: „Ich glaube, woran man immer arbeiten kann, ist die Frage der Kommunikation. Das Profil der Familiarengemeinschaft weiter zu schärfen, die Formation von Kandidatinnen und Kandidaten zu intensivieren, aber auch weiterhin für die Aufnahme von Frauen in das Institut zu werben, wird sicher auch zu den Dingen gehören, die diese Amtszeit prägen sollten.“<BR \/><BR \/>Geleitet wurde die Wahl von einem Südtiroler – von P. Christian Stuefer OT, der als Prior für die Ordensprovinz Italien-Österreich verantwortlich zeichnet. Er segnete den Hochmeister auch nach der Wahl. Der Deutsche Orden betreut in der Diözese Bozen-Brixen nicht nur zahlreiche Pfarreien – er führt auch verschiedene soziale Werke wie Senioren- und Pflegeheime sowie Schülerheime. Hochmeister Bayard reist regelmäßig nach Südtirol.