Deutsches Bildungswesen: 214 Neuinfektionen in einer Woche

Für den Zeitraum vom 11. bis zum 17. Jänner 2021 vermeldet die Deutsche Bildungsdirektion, wo alle Daten aus Kindergärten und Schulen mit deutscher Unterrichtssprache zusammenfließen, insgesamt 214 Neuansteckungen mit dem Coronavirus. Neu verhängt wurden 1293 Quarantänen.Wie in der Vergangenheit schließen die Zahlen die gesamte Kindergarten- und Schulgemeinschaft, also Kinder und Jugendliche, pädagogische Fachkräfte, Lehrpersonen und das nicht unterrichtende Personal ein.Von den Kindergärten sind in der vergangenen Woche 25 neue Infektionsfälle gemeldet worden, sieben davon betreffen Kindergartenkinder, 13 pädagogische Fachkräfte, fünf das nicht unterrichtende Personal. An den Grundschulen mit deutscher Unterrichtssprache gab es 45 neue Infektionsfälle, 23 unter den Schülern, 17 unter dem Lehrpersonal und fünf unter dem nicht unterrichtenden Personal. Von den Mittelschulen wurden 35 Neuinfektionen gemeldet: Betroffen sind 24 Jugendliche, neun Lehrpersonen und zwei nicht unterrichtende Mitarbeitende.Von den Oberschulen wurden 63 Neuansteckungen gemeldet (56 Schüler, drei Lehrpersonen und vier nicht unterrichtende Personen) und an den Berufsschulen 46 (34 Schüler, sieben Lehrpersonen, fünf nicht unterrichtende Mitarbeitende).Im Zusammenhang mit den neuen Infektionsfällen mussten an den Kindergärten 222, an den Grundschulen 250, an den Mittelschulen 286, an den Oberschulen 281 und an den Berufsschulen 254 Quarantänen neu verhängt werden.Insgesamt 7 neue Coronavirus-Infektionsfälle sind in der vergangenen Woche an den ladinischen Bildungseinrichtungen verzeichnet worden. Die diesbezüglichen Daten der Woche vom 11. bis zum 17. Jänner 2021 hat die Ladinische Bildungsdirektion bekanntgegeben.

stol/lpa