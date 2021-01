Deutsches Bildungswesen: 229 Neuinfektionen

Für den Zeitraum vom 4. bis zum 11. Jänner meldet die Deutsche Bildungsdirektion, die die Daten über die Neuinfektionen an den deutschsprachigen Bildungseinrichtungen sammelt, 229 Neuansteckungen mit dem Coronavirus.Neu verhängt wurden 833 Quarantänen. Wie in der Vergangenheit schließen die Zahlen die gesamte Kindergarten- und Schulgemeinschaft, also Kinder und Jugendliche, pädagogische Fachkräfte, Lehrpersonen und das nicht unterrichtende Personal ein.Von den Kindergärten sind in der vergangenen Woche 25 neue Infektionsfälle gemeldet worden, 18 davon betreffen pädagogische Fachkräfte, einer das nicht unterrichtende Personal, 6 die Kindergartenkinder.An den Grundschulen mit deutscher Unterrichtssprache gab es 60 neue Infektionsfälle, 23 unter dem Lehrpersonal, 34 unter den Schulkindern und 3 unter dem nicht unterrichtenden Personal.Von den Mittelschulen wurden 33 Neuinfektionen gemeldet: Betroffen sind 10 Lehrpersonen, 2 nicht unterrichtende Mitarbeitende und 21 Jugendliche.Von den Oberschulen wurden 65 Neuansteckungen gemeldet (15 Lehrpersonen, eine nicht unterrichtende Person und 49 Schüler) und an den Berufsschulen 46 (12 Lehrpersonen, 2 nicht unterrichtende Mitarbeitende und 32 Schüler).Im Zusammenhang mit den neuen Infektionsfällen mussten an den Kindergärten 156, an den Grundschulen 193, an den Mittelschulen 196, an den Oberschulen 202 und an den Berufsschulen 86 Quarantänen neu verhängt werden.Keine Neuansteckungen im Zusammenhang mit Covid-19 wurden in der vergangenen Woche von den ladinischen Kindergärten gemeldet, berichtet die Ladinische Bildungsdirektion.An den Grundschulen gab es 3 neue Infektionsfälle bei 2 Schülern und einer Lehrperson. Einen neuen Infektionsfall unter den Jugendlichen verzeichnen die Mittelschulen. Die Berufs- und Oberschulen vermelden 4 Neuinfektionen unter Schülern.Insgesamt wurden 29 Quarantänen neu verhängt, davon 5 an Kindergärten (3 Kinder und 2 pädagogische Fachkräfte), 11 an den Grundschulen (10 Schüler, eine Lehrpersonen), 7 an den Mittelschulen (6 Schüler, eine Lehrkraft) und 6 an den Oberschulen (alle Schüler).

lpa