Deutsches Gericht will Gutachten zu VW-Musterklage aus Südtirol einholen

Nach dem großen Schadenersatz-Prozess für deutsche VW-Dieselfahrer haben sich auch Kunden aus Südtirol an das Braunschweiger Oberlandesgericht (OLG) gewandt – die Kammer will mögliche Ansprüche aber zuerst fachlich prüfen lassen. Der zuständige Senat erklärte nach einer Auftaktverhandlung zur Musterfeststellungsklage der Verbraucherzentrale Südtirol am Dienstag, man werde dazu ein Sachverständigengutachten in Auftrag geben. Thema des Verfahrens ist zunächst vor allem die Frage, ob deutsches oder italienisches Recht angewandt werden muss.