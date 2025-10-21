<BR \/>Bei der Polizei waren am Montag gegen 20.30 Uhr mehrere Notrufe eingegangen. Die Zeugen berichteten von einer schwer verletzten Person im Kassenbereich. Rettungskräfte konnten dann nur noch den Tod des Jugendlichen feststellen.<BR \/><BR \/>Der 33-Jährige und der Teenager, beide deutsche Staatsbürger, sollen auf dem Parkplatz in Streit geraten sein. An der Kasse hätten sie dann erneut gestritten. Dabei soll der Mann den Jugendlichen mit einem spitzen Gegenstand angegriffen haben, ersten Erkenntnissen zufolge mit einem Messer. Der Verdächtige habe sich bei der Auseinandersetzung auch selbst Verletzungen zugezogen, die unter Polizeibegleitung im Krankenhaus versorgt wurden.