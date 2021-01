Deutschland: 20.398 Neuinfektionen und 1013 Corona-Todesfälle

1013 weitere Menschen starben an oder mit dem Virus, wie das RKI am Donnerstag mitteilte. Die Zahl der Neuinfektionen sinkt demnach im Wochenvergleich weiter. Auch die 7-Tage-Inzidenz geht weiter auf 119 zurück von zuletzt 123. Das ist der niedrigste Wert seit dem 1. November.Ziel der aktuellen Lockdown- und Hygienemaßnahmen von Bund und Ländern i st, diesen Wert der binnen 7 Tagen gemeldeten Ansteckungen pro 100.000 Einwohner auf unter 50 zu drücken. Insgesamt sind nun über 2,088 Millionen Ansteckungen in Deutschland bestätigt und 49.783 Todesfälle in Verbindung mit dem Virus registriert.

apa/reuters