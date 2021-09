Deutschland: 6-Jähriger rettet seinen Großvater

Der 59-Jährige arbeitete am Sonntag in Nabburg in der Oberpfalz an dem landwirtschaftlichen Anhänger, der aber unsicher stand, wie die Polizei am Montag mitteilte.Als der mit Ballen beladene Hänger umfiel, steckte der Mann mit dem Fuß fest. Der Enkel hatte alles beobachtet und alarmierte Passanten. Diese riefen schnell den Notarzt.„Die Passanten hätten die Situation ohne den 6-Jährigen nicht wahrgenommen“, teilte die Polizei mit. Der Großvater kam mit einem gebrochenen Bein mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus.

dpa