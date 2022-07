Deutschland: Ballermann-Lied „Layla“ zum offiziellen Sommerhit 2022 gekürt

Der Partyhit wurde laut GfK Entertainment mehr als 60 Millionen Mal gestreamt und steht seit 5 Wochen an der Spitze der Charts: „An “Layla„ führt in diesem Sommer kein Weg vorbei“, hieß es aus Baden-Baden von den offiziellen Charts-Ermittlern. „Die repräsentativen Streaming- und Verkaufsdaten ergeben in diesem Jahr ein eindeutiges Bild.“Der zum Mitgrölen geeignete Ohrwurm „Layla“ dreht sich um eine „Puffmama“, die „schöner, jünger, geiler“ sei. In Würzburg und später auch anderen Städten wurde „Layla“ von Festen verbannt. An dem Lied entzündete sich deshalb auch eine Debatte über angebliche Zensur und den Stellenwert von Kunstfreiheit.2021 war Ende August der Dance-Pop-Song „Bad Habits“ des britischen Superstars Ed Sheeran zum Sommerhit gekürt worden.