Unwetter: Mehrere Häuser in Deutschland eingestürzt – 30 Vermisste

Im deutschen Eifelort Schuld bei Adenau sind in der Nacht auf Donnerstag nach Dauerregen und Überflutungen 6 Häuser eingestürzt. Nach Angaben der Polizei würden derzeit etwa 30 Menschen vermisst, wie der Südwestdeutsche Rundfunk (SWR) berichtet. 25 weitere Häuser seien ebenfalls instabil und drohen einzustürzen.Die Lage in Schuld sei unübersichtlich, zitiert der SWR einen Sprecher der Polizei in Koblenz. Wie viele Menschen genau vermisst würden, sei noch unklar.Die Bundesländer Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen sind besonders stark von den Gewittern betroffen. Die Feuerwehren kämpfen mit aller Macht gegen die Wassermengen an.In Altena im Sauerland hat sich eine Tragödie zugetragen. Ein 46 Jahre alter Feuerwehrmann kam bei der Rettung eines Mannes ums Leben. ( STOL hat berichtet Nach Angaben der Polizei fiel der 46-Jährige nach einer erfolgreichen Bergung beim Einsteigen ins Feuerwehrfahrzeug ins Wasser und trieb ab. Der Feuerwehrmann ertrank und konnte nur noch tot geborgen werden.Weiters verlor ein 52-jähriger Feuerwehrmann am Mittwochabend trotz Reanimations- und Hilfsmaßnahmen sein Leben, wie die Polizei mitteilte. Der Mann war im Rahmen eines unwetterbedingten Einsatzes kollabiert.

apa/stol