Deutschland: Pferde laufen nach Unfall frei auf der Autobahn umher

Gefährliche Szenen haben sich am Freitagabend auf der Südostautobahn (A3) im Bezirk Baden abgespielt. 2 Pferde waren nach einem Verkehrsunfall frei auf der Fahrbahn unterwegs, berichtete das Bezirksfeuerwehrkommando. Autofahrer mussten abbremsen und ausweichen. Die Tiere wurden nach einigen Kilometern eingefangen.Bei dem Unfall nahe Pottendorf auf der Richtungsfahrbahn Eisenstadt hatte sich laut Feuerwehr die Kupplung des Pferdeanhängers gelöst, der in der Folge seitlich umstürzte. Weil beim Aufprall das Dach brach, gelangten die 2 transportierten Pferde ins Freie. Sie liefen aufgeschreckt und verängstigt gegen die Fahrtrichtung auf der A3 und wurden letztlich zwischen Ebreichsdorf-West und Pottendorf wieder eingefangen.Die Südostautobahn musste der Feuerwehr zufolge vorübergehend gesperrt werden. Bei einem Unfall im Staubereich blieb es bei Blechschaden. Ein Auto war gegen die Leitschiene geprallt. Eines der beiden Pferde erlitt laut den Einsatzkräften zumindest eine augenscheinliche Verletzung am Hinterbein.