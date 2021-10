Deutschland: Polizist soll Frau angezündet haben

Es soll sich „im weitesten Sinne um eine Beziehungstat handeln“. Nach bisherigen Ermittlungen war der Mann am gestrigen Montag zur Wohnung der 69-jährigen Mutter der Bekannten gefahren. Dort sei es zu einem Streit gekommen, in dessen Folge der 56-Jährige beide Frauen misshandelt haben soll. Nach mehreren Schlägen habe er die 33-Jährige in Brand gesetzt und sei geflohen.Nachbarn hatten den Lärm gehört, das 11 Monate alte Kleinkind der 33-Jährigen aus der Wohnung geholt und Retter alarmiert. Die Feuerwehr habe den Brand im Flur der Wohnung schnell löschen können, hieß es. Die 69-jährige Mieterin und das Kleinkind kamen verletzt in ein Spital, die schwerer verletzte 33 Jahre alte Frau wurde in eine Brand-Spezialklinik nach Berlin gebracht. Sie soll aber nicht in Lebensgefahr schweben.Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg am heutigen Dienstag sagte, wurde der 56-Jährige Beamte in der Nacht auf Dienstag bei Rostock widerstandslos festgenommen.

apa