Die Carabinieri von Bozen haben in der Nacht zwei Personen auf freiem Fuß angezeigt, die im Verdacht stehen, gemeinsam einen schweren Diebstahl zum Nachteil eines Lebensmittelgroßhandelsgeschäfts in der Gemeinde Deutschnofen begangen zu haben. Der Einsatz wurde durch einen Notruf ausgelöst. Der Anrufer berichtete über den Diebstahl und die Flucht der Täter mit einem weißen Auto.<BR \/><BR \/>Die Einsatzkräfte konnten das gesuchte Fahrzeug nach einer kurzen Verfolgung im Stadtgebiet von Bozen ausfindig machen. Die beiden Insassen wurden daraufhin zur weiteren Abklärung in die Diensträume der Carabinieri gebracht.<BR \/><BR \/>Im Zuge der Ermittlungen stellten die Beamten mehrere Münzrollen sowie Bargeld sicher, das sich als Beute des wenige Stunden zuvor verübten Diebstahls herausstellte. Das sichergestellte Geld wurde dem Inhaber des betroffenen Geschäfts zurückgegeben, der am heutigen Dienstagvormittag Anzeige erstattet hatte.<h3>\r\nZwei Mitarbeiter sollen über 9.000 Euro gestohlen haben<\/h3>Nach Abschluss der Ermittlungen wurden beide Verdächtigen wegen schwerem Diebstahl auf freiem Fuß angezeigt. Gegen einen der beiden wurde zusätzlich ein Verstoß gegen ein Aufenthaltsverbot für die Gemeinde Bozen festgestellt.<BR \/><BR \/>Im Rahmen von gezielten Kontrollen wurden in den vergangenen Wochen unter anderem zwei Mitarbeiter eines Logistikunternehmens einer großen Supermarktkette angezeigt, weil sie im Verdacht stehen, mehr als 83 Warenpakete im Wert von über 9.000 Euro gestohlen zu haben. <BR \/><BR \/>Zudem wurde eine Person wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln Verkaufszwecken verhaftet, wobei 1,5 Kilogramm Haschisch sichergestellt wurden. Darüber hinaus konnten die Carabinieri weitere 6,6 Kilogramm Haschisch beschlagnahmen.