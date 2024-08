Deutschnofen: Garagenbrand greift auf Wohnhaus über – 4 Jugendliche verletzt

Foto: © FFW Deutschnofen

4 Jugendliche verletzt

Alarm geschlagen wurde um 18:46 Uhr: In einer Garage in der Zone „Widnlärch “ in Deutschnofen war ein Feuer ausgebrochen.Sofort machten sich die Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Deutschnofen auf den Weg zum Einsatzort. Nur kurze Zeit später wurde die Alarmstufe erhöht und auch die Wehren von Steinegg und Petersberg nachalarmiert.Mit schwerem Atemschutz ausgerüstet starteten mehrere Trupps die Löscharbeiten, um den Brand , der bereits auf die gesamte Hausfassade und den Dachstuhl übergegriffen hatte, unter Kontrolle zu bringen. Erschwert wurde der Einsatz durch die starke und weitum sichtbare Rauchentwicklung.Die Wehrleute mussten den gesamten Dachstuhl des Wohngebäudes abdecken und teils sogar ganz abtragen, da die Flammen auch den Dachstuhl fast völlig zerstört hatten. Ebenso mussten die umliegendenGebäude mittels Überdruckbelüfter vom Rauch befreit werden.4 Jugendliche wurden bei dem Brand leicht bis mittelschwer verletzt. Sie wurden nach der Erstversorgung durch die Sanitäter des Weißen Kreuz Deutschnofen in das Krankenhaus Bozen eingeliefert.Nach etwas mehr als einer Stunden konnten die Wehrleute den Brand erfolgreich löschen. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Deutschnofen , Petersberg, Steinegg, die Berufsfeuerwehr Bozen, sowie das Weiße Kreuz und die Carabinieri. Die Erhebungen zur Brandursache werden von der Berufsfeuerwehr Bozen und den Behörden geleitet.