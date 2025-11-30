Der meteorologische Herbst 2025 war insgesamt ausgeglichen: „Ein zu warmer September sowie ein leicht zu kühler Oktober und November führten zu einem durchschnittlichen Ergebnis“, erklärt Landesmeteorologe Peterlin. Die Jahresbilanz zeigt jedoch einen Anstieg der Temperaturen: In Bozen lag die Durchschnittstemperatur 0,9 Grad über dem langjährigen Mittel.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1244361_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nSo wird das Wetter<\/h3>Der erste Adventssonntag begann vielerorts mit Sonnenschein, doch im Laufe des Tages übernahmen immer mehr Wolken das Kommando. Genau diese bleiben laut Landeswetterdienst auch in der neuen Woche bestimmend.<BR \/><BR \/>Bereits am Montag setzt sich die Wolkendecke im ganzen Land durch. Am Alpenhauptkamm kann es in den Morgenstunden leicht schneien.<BR \/><BR \/>Am Dienstag und Mittwoch zeigt sich ein ähnliches Bild: Sonne und Wolken wechseln einander ab. Auch der Donnerstag präsentiert sich trüb, erst am Freitag dürfte sich die Sonne wieder häufiger zeigen.<BR \/><BR \/>Die Tiefstwerte sinken auf bis zu –6 Grad Celsius, die Höchstwerte liegen zwischen 2 und 9 Grad.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter in Südtirol finden Sie wie immer auf der STOL-Wetterseite.<\/a>