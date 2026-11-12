Im Alltag gibt es vieles, worum wir uns kümmern: die Familie, die Arbeit, die Menschen, die uns wichtig sind. Dabei gerät die eigene Gesundheit manchmal in den Hintergrund. Gerade bei Typ-2-Diabetes kann das zum Problem werden, denn die Erkrankung entwickelt sich häufig schleichend und bleibt lange unbemerkt. Wer sich gut fühlt, ist deshalb nicht zwangsläufig gesund.<BR \/><BR \/>„Ein dauerhaft erhöhter Blutzuckerspiegel kann langfristig schwere Schäden an lebenswichtigen Organen wie Herz, Augen, Nieren und Nervensystem verursachen. Eine frühzeitige Diagnose und eine individuell abgestimmte Therapie können das Risiko solcher Folgeerkrankungen deutlich verringern“, erklärt Dr.in Ilaria Rubbo, Fachärztin für Innere Medizin mit Schwerpunkt Diabetologie am Krankenhaus Bozen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1383765_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Nicht jede Diabeteserkrankung entsteht auf dieselbe Weise. Bei Typ-1-Diabetes greift das körpereigene Immunsystem die insulinproduzierenden Zellen der Bauchspeicheldrüse an. Betroffene benötigen lebenslang Insulin. Die Erkrankung tritt häufig bei Kindern und Jugendlichen auf, kann aber in jedem Lebensalter beginnen. Sie ist nicht durch Ernährung oder Lebensweise verursacht.<BR \/><BR \/>Typ-2-Diabetes – umgangssprachlich häufig als „Altersdiabetes“ bezeichnet – entsteht dagegen meist dadurch, dass der Körper zunehmend schlechter auf Insulin reagiert und im Verlauf nicht mehr genügend davon produziert. Alter, genetische Veranlagung, Übergewicht und Bewegungsmangel können das Risiko erhöhen. Die Erkrankung kann über längere Zeit bestehen, ohne eindeutige Beschwerden hervorzurufen.<h3>\r\nDarauf sollten Sie achten<\/h3>Verstärkter Durst, häufiges Wasserlassen und ungewöhnliche Müdigkeit, oft begleitet von Sehstörungen und einem möglichen Gewichtsverlust, können Warnzeichen sein. Sie müssen nicht zwangsläufig auf Diabetes hindeuten, sollten bei anhaltenden Beschwerden aber ärztlich abgeklärt werden.<BR \/><BR \/>„Es ist wichtig, mögliche Anzeichen eines Diabetes frühzeitig zu erkennen und ernst zu nehmen. So kann rasch medizinisch abgeklärt und bei Bedarf eine entsprechende Behandlung eingeleitet werden“, betont die Fachärztin.“ Ein gesunder Lebensstil kann dazu beitragen, das Auftreten von Typ-2-Diabetes hinauszuzögern oder sogar zu verhindern. Dazu gehören vor allem eine ausgewogene Ernährung und regelmäßige Bewegung. Bei nicht beeinflussbaren Risikofaktoren wie familiärer Vorbelastung oder höherem Lebensalter sind regelmäßige ärztliche Kontrollen besonders wichtig, um eine Erkrankung frühzeitig zu erkennen.“<h3>\r\nKostenloses Screening für alle ab 35 und bis 74<\/h3>Um Typ-2-Diabetes möglichst frühzeitig zu erkennen, bietet der Südtiroler Sanitätsbetrieb ein kostenloses und freiwilliges Screening-Programm an: Es richtet sich an Personen im Alter zwischen 35 und 74 Jahren. Diese erhalten ein Einladungsschreiben, über das sie einen einfachen Online-Fragebogen aufrufen können. Ergibt die Auswertung ein erhöhtes Risiko, wird eine Blutuntersuchung angeboten. „Dank dieser einfachen Maßnahme konnten wir seit 2023 bereits bei über 60 Personen Typ-2-Diabetes feststellen. Ohne das Screening wäre die Diagnose möglicherweise erst zu einem späteren Zeitpunkt gestellt worden, beispielsweise nach dem Auftreten von Symptomen“, erklärt Dr.in Piera Ceschi, Verantwortliche für das Screening-Programm im Südtiroler Sanitätsbetrieb. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1383768_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Auch Landesrat Dr. Hubert Messner weiß um die Bedeutung der Vorsorge: „Gesundheit sollte nicht erst dann zum Thema werden, wenn Beschwerden auftreten. Gerade bei Erkrankungen wie Diabetes ist es wichtig, Vorsorge ernst zu nehmen und sich rechtzeitig mit möglichen Risiken auseinanderzusetzen. Mit dem Screening schaffen wir ein niederschwelliges Angebot, das dabei helfen kann, eine Erkrankung frühzeitig zu erkennen.“<BR \/><BR \/>Eine Diabetesdiagnose bedeutet jedoch nicht, auf Lebensqualität und Selbstständigkeit verzichten zu müssen. Je nach Diabetesform und Behandlung gehören die Kontrolle des Blutzuckers, die Einnahme von Medikamenten oder die Insulintherapie zum Alltag. Auch Ernährung, Bewegung und besondere Situationen müssen berücksichtigt werden. Das Pflegepersonal spielt dabei eine besondere Rolle: „Diabetes begleitet Menschen jeden Tag. Deshalb ist es unsere Aufgabe in der Pflege, ihnen nicht nur Wissen zu vermitteln, sondern Sicherheit und Selbstständigkeit im Umgang mit der Erkrankung zu stärken. Gute Diabetesversorgung heißt für uns: den Menschen sehen, nicht nur die Diagnose“, so Pflegedirektorin Dr.in Marianne Siller. Denn mit einer individuell abgestimmten Therapie, medizinischer Begleitung und dem nötigen Wissen können Menschen mit Diabetes ein aktives und selbstbestimmtes Leben führen. <h3>\r\nAm 14. November ist Weltdiabetestag<\/h3>Besonders für Kinder mit Typ-1-Diabetes und ihre Familien bringt die Erkrankung besondere Herausforderungen mit sich. Blutzucker und Insulintherapie müssen auch in der Schule, beim Sport, bei Ausflügen und in der Freizeit berücksichtigt werden. Gleichzeitig sollen Kinder möglichst unbeschwert aufwachsen und nicht auf ihre Diagnose reduziert werden – ein Balanceakt, der mit einer engmaschigen Betreuung und einem verständnisvollen Umfeld meist gut gelingt.<BR \/><BR \/>Der Weltdiabetestag erinnert daran, wie wichtig es ist, genau hinzuschauen – sowohl bei möglichen Warnzeichen als auch bei den Bedürfnissen der Menschen, die mit Diabetes leben. Die Erkrankung soll zwar Teil ihres Lebens sein, aber nicht ihr Leben bestimmen.