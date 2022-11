Diabetes: In Südtirol zu oft ignoriert

Aufbau von sogenannten Gemeinschaftszentren

Erste klinische Ergebnisse aus dem Einsatz von Stammzellen für die Behandlung von Typ-1-Diabetes

Anlässlich des Weltdiabetestages, der am kommenden Montag, 14. November begangen wird, fand jüngst die Jahrestagung des Vereins Diabetes Union Südtirol statt. Dessen Anliegen ist es, durch Initiativen und Netzwerkarbeit die Zukunft der Menschen mit Diabetes immer besser zu gestalten.Die Jahrestagung bot die Gelegenheit, sich über einige der dringendsten Probleme im Zusammenhang mit Diabetes zu informieren – einer Krankheit, die laut der Diabetes Union wenig bekannt ist und oft völlig ignoriert wird.Dabei ging es unter anderem um den durch den Wiederaufbaufonds PNRR vorgesehenen Aufbau von sogenannten Gemeinschaftszentren, in denen Allgemeinmediziner und Fachärzte untergebracht werden.Auch die sogenannte „Note 100“ der italienischen Arzneimittelhersteller war Thema, welche die Verschreibung von Diabetesmedikamenten auch Ärzten der Allgemeinmedizin ermögliche. Außerdem wurde über die neue Vorgabe des Gesundheitsministeriums gesprochen, die bei Gesundheitsförderungsmaßnahmen die Einbindung der Verbände vorsieht, die sich mit Gesundheitsthemen befassen.Prof. Lorenzo Piemonti, Direktor des Diabetes-Institutes am Forschungsinstitut San Raffaele in Mailand präsentierte die ersten klinischen Ergebnisse aus dem Einsatz von Stammzellen für die Behandlung von Typ-1-Diabetes.Die Jahrestagung endete mit der Vorstellung der Sensibilisierungs- und Informationskampagne zur Früherkennung von Typ-1-Diabetes im Kindesalter, die von der Diabetes Union durch den Kurzfilm „Je früher du es weißt, desto besser“ sowie die neue dazugehörige Informationsbroschüre gefördert wird Der Diabetes Union ist es ein Anliegen, durch ihre Arbeit und Initiativen dazu beizutragen, die Zukunft der Menschen mit Diabetes immer besser zu gestalten: durch Vernetzung, ganz nach dem Motto der Vereinigung: „Denn gemeinsam sind wir stark!“ .