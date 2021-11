Dialogabend „Geschlechtsidentitäten“ im Jugendzentrum UFO in Bruneck

Mit dem Begriff Vielfalt wird ein wesentliches Element in den Diskurs einbezogen, welches für eine wichtige Zukunftsgestaltung im Fokus bleiben sollte. Mit der Reihe „start.klar.“ baut das UFO sein gesellschaftspolitisches Engagement aus und bietet Platz für Begegnung, Information und Debatte.Der evident werdende Zwiespalt zwischen gesellschaftlichen Zuschreibungen und dem individuellen Empfinden von Geschlechtsidentitäten sorgt für Aufregung, Verunsicherung und kontroverse Debatten. Hat man es mit einer Zeiterscheinung zu tun, die die Auflösung aller Werte und Kanons mit sich bringt oder zeigt sich hier der Aufholbedarf einer freier werdenden Gesellschaft?Bei der Veranstaltung mit von der Partie: Stefanie Schroffenegger, welche lange als Mann lebte, sich darin aber nie wirklich gefunden hat und sich schließlich zum Frausein bekannt hat und Michael Peintner – Pädagoge, Psychotherapeut und Sexualberater mit Praxis in Bruneck und in Innsbruck.Für die Gestaltung und Moderation des Events ist Markus Lobis verantwortlich.

