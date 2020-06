Diamanten-Betrug in Italien: Unternehmer festgenommen

Die Untersuchung folgt auf eine 2017 eingeleitete Ermittlung gegen mehrere Banken wegen mutmaßlicher Unregelmäßigkeiten beim Handel mit Anlage-Diamanten. Diamant-Händler nutzten in den vergangenen Jahren verstärkt Kreditinstitute, um die Edelsteine als Geldanlage an die Bankkunden zu verkaufen.Die Banken kassieren für die Vermittlung eine Gebühr. Sie waren in das Geschäft eingestiegen, seitdem ihre Einnahmen wegen der niedrigen Zinsen eingebrochen und viele Anlagen für die Kunden unattraktiv geworden waren.Die italienische Finanzaufsicht wurde aktiv, nachdem in der Presse von unsauberen Geschäften beim Diamantenverkauf berichtet worden war. Auch Verbraucherschutzverbände berichteten über Beschwerden. Mehrere Kunden sagten, ihnen seien überteuerte Diamanten verkauft worden.

apa