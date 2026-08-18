„Nun, da sich der 30. Jahrestag von Dianas tragischem Tod nähert, werde ich erneut mit Interviewanfragen zu meiner Schwester überhäuft“, erzählte Earl Spencer. „Das hat mich dazu bewogen, meine eigenen Gedanken und Erinnerungen ein für alle Mal selbst niederzuschreiben, statt mich der unangenehmen Situation auszusetzen, die Meinungen anderer zu lesen. Viele von ihnen beruhen auf Unwahrheiten, die im Laufe der Zeit fälschlicherweise zu Tatsachen geworden sind“, beklagte er sich.<BR \/><BR \/>Diana Frances Spencer wurde 1981 die erste Ehefrau des britischen Thronfolgers und späteren Königs Charles III. Nach schwierigen Jahren ließ sich das Paar im Jahr 1996 scheiden. Diana hatte in ihrer Zeit als Princess of Wales enorme Popularität gewonnen. Dies zeigte sich in der weltweiten Anteilnahme nach ihrem frühen Tod mit 36 Jahren.