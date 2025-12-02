„Nein, das stimmt nicht“, betonte der Mooser Bürgermeister Stefan Ilmer gestern auf Nachfrage. „Es handelte sich nicht um eine Anzeige, sondern um eine Anfrage.“ Diese dürfte allerdings den Stein ins Rollen gebracht haben. <BR \/><BR \/>„Das Verfahren zum Abbruch wurde bereits in die Wege geleitet“, sagte er. In der Anfrage sei es um Stellplätze gegangen: Die Betreiberlizenz für den Imbiss sei ohne Stellplätze vergeben worden, da dies bis 2020 nicht erforderlich gewesen sei.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1245267_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Zudem fügte Bürgermeister<b> Stefan Ilmer<\/b> (im Bild) hinzu: „Die Lizenz wurde inzwischen abgemeldet.“ Der Abbruch des Gebäudes auf einem Privatgrundstück sei aus urbanistischen Gründen sowie aufgrund des Gefahrenzonenplans (rote Zone) unumgänglich.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1245270_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Ein Pfelderer, der namentlich nicht genannt werden möchte, sagte: „Der Imbiss war ein Treffpunkt für viele Leute; vor allem den jungen Bürgern fehlt jetzt etwas.“ Geführt wurde der Imbiss „Zum Karl“ in den vergangenen 15 Jahren von Helga und Karl Hofer, Eigentümerin ist die Familie Stricker.