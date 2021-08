Die 3 Intensivpatienten sind relativ jung und ungeimpft

Das 1184. Corona-Todesopfer in Südtirol, das am Sonntag leider vermeldet wurde , ist ein Mann über 90, der auf der Normalstation lag.Im Vergleich zu den beiden Sommermonaten Juni und Juli 2020 sind nicht nur die Infektions- und Intensivzahlen höher, sondern auch jene der Todesopfer: In den vergangenen 30 Tagen kam jede Woche ein Corona-Toter dazu, während dieselbe Zahl im vergangenen Jahr über Wochen bei 292 stagnierte.

