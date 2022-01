Die 5 Frauen vor Gericht

Zur Erklärung: Im Tauferer Ahrntal klickten Ende Dezember für 5 Frauen – sie sollen der Sekte der Schweizer „Neuchristen“ angehören – die Handschellen . Die Vorwürfe wiegen schwer.So sollen die 5 Frauen, die der Schweizer Sekte der „Neuchristen“ zugehörig sein sollen – Kinder dazu gezwungen haben, stundenlang zu beten. Zudem sollen die Minderjährigen von der Schule ferngehalten worden sein.Am Mittwoch nun wurden die 5 Frauen am Freiheitsgericht in Bozen erstmals einvernommen.Der Anwalt der 5 Frauen, Mark Antonio De Giuseppe, hat die Enthaftung bzw. die Überstellung der Frauen in den Hausarrest beantragt. Das Gericht hat sich Entscheidung vorbehalten.

