558 Einsätze entfielen auf die Provinz Bozen, 23 auf das Trentino und 14 auf Belluno. Insgesamt wurden 602 Personen geborgen: 316 aufgrund medizinischer Notfälle, 218 Verletzte und 44 Unverletzte. Für 24 Menschen kam jede Hilfe zu spät. 18 von ihnen waren infolge medizinischer Notfälle verstorben, sechs aufgrund unterschiedlicher Traumata.<BR \/><BR \/>Von den geborgenen Personen stammten 392 aus Italien, darunter 259 aus Südtirol, acht aus dem Trentino und eine Person aus Belluno. Weitere 110 Personen kamen aus Deutschland und Österreich. 44 Einsätze wurden mithilfe von Nachtsichtgeräten durchgeführt oder abgeschlossen.<h3>\r\nGute Zusammenarbeit<\/h3>Der Aiut Alpin hebt die gute Zusammenarbeit mit dem Sanitätsbetrieb, der Landesnotrufzentrale und der HELI-Flugrettung Südtirol hervor. Ein Dank gilt zudem den Freiwilligen der Bergrettungsdienste sowie den Piloten, Anästhesisten, Windenmännern und Hubschraubertechnikern, die ihren Dienst an der Flugrettungsbasis Pontives geleistet haben.<BR \/><BR \/>Die Wintertätigkeit nimmt der Aiut Alpin am 4. Dezember 2026 wieder auf.